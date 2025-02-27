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На видео попало, как в Крыму пес спровоцировал ДТП, попал под машину и сбежал

В Крыму пес попал под колеса, спровоцировал ДТП и сбежал

В Симферополе собака выбежала на проезжую часть, спровоцировала столкновение двух автомобилей и сбежала. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Симферополь».

На кадрах видно, что животное выбежало на дорогу с прилегающей территории в частном секторе и попало под колеса седана черного цвета. Водитель машины затормозил, после этого в него сзади врезался седан синего цвета. Собака после этого выбралась из-под автомобиля и убежала на другую сторону улицы.

После ДТП из синего седана выскочил пассажир, который заметил убегающую собаку. Автомобили получили сильные механические повреждения: у синего автомобиля разбита левая фара, капот и бампер, у черного — крышка багажника и заднее крыло. Водители двух других машин, ехавших следом, смогли избежать аварии.

Ранее в Краснодаре водитель автобуса избил пассажирку, это попало на видео.

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