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В РПЦ ужаснулись планам украинских спецслужб совершить теракт против митрополита Тихона

Кипшидзе: планы украинских спецслужб в отношении митрополита Тихона ужасают
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«Газета.Ru»

Планы украинских спецслужб совершить террористический акт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) ужасают. Об этом написал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем неофициальном Telegram-канале.

По словам Кипшидзе, спецслужбы пытаются таким образом уничтожить церковь, в том числе и на Украине.

«Богоборчество — вот что мотивирует тех, кто пытается убивать и преследовать клириков. Но воинствующее безбожие — это всегда безумие. Не сомневаюсь, что подобные акции получат рано или поздно соответствующую оценку и суда истории, и всех государств»‎, — написал он.

По словам Кипшидзе, покушение на митрополита Тихона по поручению спецслужб Украины готовили люди из окружения митрополита, которые имеют украинские корни и родственников на Украине. По мнению представителя церкви, они «находятся в положении фактических заложников».

До этого стало известно, что в отношении митрополита Тихона готовили теракт его помощник и клирик. Один из задержанных рассказал, что пошел на это, так как спецслужбы Украины угрожали жизни его родственников.

О предотвращении теракта ФСБ сообщила 28 февраля. По подозрению в подготовке покушения задержали россиянина и гражданина Украины. По данным ФСБ, они планировали осуществить теракт во время пребывания митрополита в Москве. Один из задержанных заявил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре.

Ранее В Госдуме назвали зверьми организаторов теракта против митрополита Тихона.

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