В ГД назвали зверьми организаторов теракта против митрополита Тихона

Депутат Белик: организаторы теракта против митрополита Тихона — не люди, а звери

Организаторы предотвращенного теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) — это не люди, а звери, а сама подготовка к покушению показывает сущность украинского руководства. Об этом заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Это не террор, а демонизация, которой сегодня подвержена украинская верхушка. Они утратили человеческий облик и по сути своей звери в людском обличии», — сказал парламентарий.

По его словам, атаки на духовенство в любую эпоху считались «уделом отверженных», и заявил, что не удивлен тому, что Киев на это пошел, ведь украинские власти отвергают традиционные ценности.

28 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве двух человек — помощника епископа Дениса Поповича и клирика Никиту Иванковича, которые подозреваются в подготовке теракта против митрополита Крымского Тихона. В заявлении спецслужбы говорится, что в декабре они получили самодельную бомбу и должны были осуществить теракт во время пребывания митрополита в Москве.

СК возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее в храме рассказали о клирике, готовившем теракт против митрополита Тихона.