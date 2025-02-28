Теракт в отношении митрополита Тихона готовили его помощник и клирик

Теракт в отношении крымского митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Об этом заявили в ФСБ, передает РИА Новости.

Один из задержанных рассказал, что пошел на это, так как спецслужбы Украины угрожали убить его родственников.

О предотвращении теракта ФСБ сообщила 28 февраля. По подозрению в этом задержали россиянина и гражданина Украины. По данным ФСБ, они планировали осуществить теракт во время пребывания митрополита в Москве. Один из задержанных заявил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре.

Задержанных поместили под стражу, они дали признательные показания.

26 февраля ФСБ заявила, что ее сотрудники предотвратили теракты в военкомате и госпитале в Ставрополе. По подозрению в подготовке серии терактов был задержан гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона.

По данным службы, мужчина собирался закидать коктейлями Молотова управления МЧС, МВД, а также здания военкомата, военного госпиталя и администрации Промышленного района.

Ранее в Госдуме предложили передать следственные изоляторы под контроль ФСБ.