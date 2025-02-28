Россиянам рассказали, чем лучше кормить собак

Для кормления собак лучше выбирать влажный, а не сухой корм, потому что в нем содержится больше влаги и белка — это способствует лучшему пищеварению и усвоению питательных веществ. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующие исследования.

Помимо этого, эксперты не советуют придерживаться беззерновой диеты, потому что она может спровоцировать проблемы сердечно-сосудистой системы. По их словам, можно кормить собак домашней едой, однако, важно учесть, что такое питание может грозить дефицитом питательных веществ.

«Исследования показали, что более 80% таких блюд не обеспечивают собаку всеми необходимыми витаминами и минералами. Поэтому перед тем как переходить на домашнее питание, нужно проконсультироваться с ветеринаром», — добавили в сообщении.

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев до этого говорил, что при выборе корма для собаки следует учитывать все потребности питомца и отдавать предпочтение подробному составу продукта. Эксперт отметил, что любое изменение в рационе может негативно сказаться на здоровье собаки, поэтому выбирать новый корм следует как можно тщательнее, уделяя внимание составу, бренду, а также посоветоваться с ветеринаром.

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