Россиянам рассказали, как выбрать корм для собаки

Чтобы выбрать подходящий корм для своей собаки, следует учитывать все потребности питомца и отдавать предпочтение подробному составу продукта. Об этом рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Эксперт отметил, что любое изменение в рационе может негативно сказаться на здоровье собаки, поэтому выбирать новый корм следует как можно тщательнее, уделяя внимание составу, бренду, а также посоветоваться с ветеринаром.

«При выборе корма учитывайте физиологические особенности и энергетические потребности вашей собаки, внимательно следите за реакцией организма на тот или иной корм и вовремя заменяйте его, если заметили негативную реакцию», — добавил собеседник агентства.

Голубев порекомендовал выбирать корма от известных брендов, поскольку их производители вложили много средств в раскрутку и успели себя зарекомендовать.

Кинолог также посоветовал обращать внимание на состав, в хороших кормах указаны все составляющие максимально подробно. Между кормом, где просто указано «мясные субпродукты», и кормом, где прописано сердце, печень, рубец, — следует выбирать второй вариант, поскольку будет точная уверенность в составе корма.

Также следует избегать продукты, в которых есть ароматизаторы, красители и консерванты, поскольку питательной ценности для животного эти ингредиенты не несут, а некоторые и вовсе могут быть вредны, заключил Голубев.

До этого Голубев рассказал, что плохой аппетит у собаки может быть вызван как простой усталостью, так и серьезными заболеваниями, требующими немедленного вмешательства. Если со здоровьем питомца все в порядке, эксперт посоветовал обратить внимание на его психологическое состояние.

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