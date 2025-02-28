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Россиянам рассказали, какие игрушки помогут поддержать активность кошки

Pravda.Ru: интерактивные игрушки помогут поддержать активность кошки
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Depositphotos

Игрушки, имитирующие охоту, помогут поддержать активность кошки и развить ее природные инстинкты. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Так, например, это может быть мышь или перья на палочке. Кроме того, для кошек подойдут игры с прыгающими шарами, а также интерактивные игрушки с движущимися элементами или с возможностью получать награду за действие. Помимо этого, по словам экспертов, питомцам нравятся коробки, поэтому можно сделать из них лабиринт.

«Скрытые игрушки или лакомства побуждают кошку использовать свое обоняние и исследовать пространство. Размещайте маленькие предметы под мебелью или в коробках — это заставит кошку двигаться и развивать умственные способности», — добавили в сообщении.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков до этого говорил, что стрекочущий звук, который иногда издают кошки, может говорить об эмоциональном возбуждении питомца, если он наблюдает за птицами. По его словам, так животное может выражать досаду из-за того, что не может поймать добычу.

Ранее россиянам рассказали, почему стоит завести кошку в качестве питомца.

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