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Ветврач объяснил, почему кошки издают стрекочущий звук

Ветврач Шеляков: кошки могут издавать стрекочущий звук из-за проблем с почками
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Shutterstock/Gennadiy Naumov

Стрекочущий звук, который иногда издают кошки, может говорить об эмоциональном возбуждении питомца, если он наблюдает за птицами. Об этом РИАМО рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, так животное может выражать досаду из-за того, что не может поймать добычу.

«Но, это может быть и признаком заболевания. Если такое поведение повторяется с завидной регулярностью, стоит обратиться к врачу», — добавил Шеляков.

Он уточнил, что такие звуки животное может издавать при болезнях ротовой полости, паразитарных заболеваниях кишечника или проблемах с почками.

Зоопсихолог Мирослав Волков до этого говорил, что угнетенное поведение и отсутствие игр и мотивации могут говорить о развитии депрессии у кошки. Он уточнил, что наличие депрессии у животных — это спорный вопрос, однако считается, что такое состояние для них возможно. По его словам, главные признаки депрессии у них связаны с деструктивным поведением. Так, например, кошка может рвать обои, портить мебель и так далее.

Ранее россиянам рассказали, почему стоит завести кошку в качестве питомца.

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