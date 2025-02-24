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Россиянам рассказали, почему стоит завести кошку в качестве питомца

Pravda.Ru: кошки помогут улучшить сон и не допустить появления аллергии у детей
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Shutterstock

Одной из главных причин, почему в качестве домашнего животного стоит завести кошку, является их продолжительность жизни. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

В среднем эти питомцы живут 17 лет. Помимо этого, кошки являются достаточно самостоятельными, хорошо переносят одиночество и не требуют особого ухода. Некоторые исследования показывают, что они приносят пользу для здоровья людей. В частности, снижают риск развития инфаркта, появления аллергии у детей, а также улучшают сон.

«Немногие животные так лояльны, как кошка. Кошки являются надежными спутниками, они нежные, послушные и верные владельцам. <...> Коты часто проявляют свой ум и смекалку, что повышает настроение их хозяевам», — добавили в сообщении.

Китайские ученые до этого установили, что кошки, подобно собакам, могут формировать разные типы эмоциональной привязанности к своим владельцам. Эти стили привязанности — безопасный, тревожный и избегающий — оказывают влияние на поведение питомцев, вероятность возникновения проблемных реакций, а также на уровень окситоцина, гормона, связанного с социальными связями и стрессом.

Ранее зоопсихолог рассказал, как распознать депрессию у кошки.

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