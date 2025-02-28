Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске задержали троих сотрудников «Макфы» по подозрению в многомиллионной взятке

РИА Новости: троих сотрудников «Макфы» задержали по подозрению в крупной взятке
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Трое должностных лиц «Макфы» были задержаны в Челябинске по делу о покушении на получение взятки в 16 миллионов рублей. Об этом сообщает СК РФ.

По информации Следственного комитета, директор по закупкам и руководитель службы закупа зерна компании должны были получить денежные средства в качестве вознаграждения за подписание договоров на поставку пшеницы. В качестве посредника выступил еще один менеджер «Макфы».

Подозреваемые были задержаны после передачи первой части суммы, которая составила один миллион рублей.

До этого директор по закупкам компании Владлен Паршин был задержан по делу о взятке.

В настоящий момент «Макфа» принадлежит государству в лице «Россельхозбанка». До этого суд взыскал с бывших владельцев компании 19,7 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.

По версии ведомства, бывший губернатор Челябинской области и основатель компании «Макфа» Михаил Юревич, а также бывший депутат Государственной думы Вадим Белоусов занимались бизнесом, одновременно работая в органах государственной власти, поэтому их компании имели коррупционное происхождение.

Ранее силовики провели массовые задержания сотрудников ДПС в Тюменской области по подозрению во взятках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами