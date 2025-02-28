В Челябинске задержали троих сотрудников «Макфы» по подозрению в многомиллионной взятке

РИА Новости: троих сотрудников «Макфы» задержали по подозрению в крупной взятке

Трое должностных лиц «Макфы» были задержаны в Челябинске по делу о покушении на получение взятки в 16 миллионов рублей. Об этом сообщает СК РФ.

По информации Следственного комитета, директор по закупкам и руководитель службы закупа зерна компании должны были получить денежные средства в качестве вознаграждения за подписание договоров на поставку пшеницы. В качестве посредника выступил еще один менеджер «Макфы».

Подозреваемые были задержаны после передачи первой части суммы, которая составила один миллион рублей.

До этого директор по закупкам компании Владлен Паршин был задержан по делу о взятке.

В настоящий момент «Макфа» принадлежит государству в лице «Россельхозбанка». До этого суд взыскал с бывших владельцев компании 19,7 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.

По версии ведомства, бывший губернатор Челябинской области и основатель компании «Макфа» Михаил Юревич, а также бывший депутат Государственной думы Вадим Белоусов занимались бизнесом, одновременно работая в органах государственной власти, поэтому их компании имели коррупционное происхождение.

Ранее силовики провели массовые задержания сотрудников ДПС в Тюменской области по подозрению во взятках.