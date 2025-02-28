В Челябинске задержан директор по закупкам компании «Макфа» по делу о взятке

В Челябинске задержали директора по закупкам компании «Макфа» Владлена Паршина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Паршин задержан», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, его задержание было связано с получением денежных средств, которое может расцениваться как взятка.

В настоящий момент «Макфа» принадлежит государству в лице «Россельхозбанка». До этого суд взыскал с бывших владельцев компании 19,7 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.

По версии ведомства, бывший губернатор Челябинской области и основатель компании «Макфа» Михаил Юревич, а также бывший депутат Государственной думы Вадим Белоусов занимались бизнесом, одновременно работая в органах государственной власти, поэтому их компании имели коррупционное происхождение.

Ранее юрист назвал арестованные 100 трлн руб. по делу «Макфы» творчеством пристава.