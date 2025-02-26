Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силовики провели массовые задержания сотрудников ДПС в Тюменской области

В Тюменской области задержали более 10 сотрудников ДПС по подозрению во взятках
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Голышмановском районе Тюменской области нескольких сотрудников ДПС заподозрили в коррупции. Об этом сообщил портал 72.ru.

Гаишников подозревают в получении крупных взяток с водителей. Всего речь идет о 50 случаях коррупции. Задержано более десяти человек, которые, предположительно, действовали в сговоре. В их кабинетах и домах провели обыски.

До этого экс-глава антикоррупционного подразделения свердловского полицейского главка Андрей Дьяков признал вину в получении взятки. Он находится в СИЗО по обвинению в получении взяток. Полковник предоставлял услуги финансистам за взятки, получая около 20% наличными от каждой незаконной операции, пишет издание. По данным следствия, он заработал 200 млн рублей только от этой группы.

Следствие, проводимое центральным аппаратом Следственного комитета, активно ищет и арестовывает его активы, а также выясняет новые факты преступной деятельности.

Ранее жена публично обвинила мужа-полицейского в коррупции, узнав о его измене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами