Силовики провели массовые задержания сотрудников ДПС в Тюменской области

В Тюменской области задержали более 10 сотрудников ДПС по подозрению во взятках

В Голышмановском районе Тюменской области нескольких сотрудников ДПС заподозрили в коррупции. Об этом сообщил портал 72.ru.

Гаишников подозревают в получении крупных взяток с водителей. Всего речь идет о 50 случаях коррупции. Задержано более десяти человек, которые, предположительно, действовали в сговоре. В их кабинетах и домах провели обыски.

До этого экс-глава антикоррупционного подразделения свердловского полицейского главка Андрей Дьяков признал вину в получении взятки. Он находится в СИЗО по обвинению в получении взяток. Полковник предоставлял услуги финансистам за взятки, получая около 20% наличными от каждой незаконной операции, пишет издание. По данным следствия, он заработал 200 млн рублей только от этой группы.

Следствие, проводимое центральным аппаратом Следственного комитета, активно ищет и арестовывает его активы, а также выясняет новые факты преступной деятельности.

Ранее жена публично обвинила мужа-полицейского в коррупции, узнав о его измене.