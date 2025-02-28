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В Москве в последний день зимы ожидается до +3°C

Гидрометцентр сообщил, что в Москве воздух 28 февраля прогреется до +3°C
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Mikhail Starodubov/Shutterstock/FOTODOM

Переменная облачность без осадков и температура от +1 до +3°C ожидаются в Москве днем 28 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 м/с. Местами возможна гололедица. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, отметили синоптики.

В ночь на 1 марта в столице прогнозируется до -7°C.

25 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать явной весны в начале марта. По его словам, в первые пять дней месяца температура будет расти, но «очень-очень постепенно». При этом заметно повысится ночная температура, которая будет колебаться в диапазоне от -3°C до -7°C, а днем можно ждать от -2°C до 2°C, что будет выше нормы на 1-1,5°C. Он добавил, что в начале месяца возможны небольшие осадки.

В свою очередь синоптик Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна придет в первую неделю марта, то есть на две или три недели раньше нормы. Он допустил возможность возвращения холодов в апреле.

Ранее американский сурок разошелся в прогнозе на весну с российским.

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