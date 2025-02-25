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Синоптик призвал москвичей не обольщаться насчет бурной весны в марте

Синоптик Вильфанд посоветовал не ждать в Москве ранней весны в марте
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Алексей Майшев/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии «Интерфаксу» призвал москвичей не ждать явной весны в начале марта.

По его словам, в первые пять дней месяца температура будет расти, но «очень-очень постепенно». При этом заметно повысится ночная температура, которая будет колебаться в диапазоне от -3°C до -7°C, а днем можно ждать от -2°C до 2°C, что будет выше нормы на 1-1,5°C.

«Конечно, температура повышается заметно, но нельзя сказать, что такое уж бурное проявление весны в первых числах марта», — отметил синоптик.

Он добавил, что в начале месяца возможны небольшие осадки.

23 февраля Вильфанд говорил о том, что торопиться прощаться с зимой не стоит, потому что в начале весны на европейской части России еще возможно понижение температуры до -10...13°C. Он напомнил, что март — это «зимний» месяц, а отрицательные температуры до 20 числа считаются нормой.

Ранее американский сурок разошелся в прогнозе на весну с российским.

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