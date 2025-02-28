В Госдуму внесут законопроект о правилах репатриации в Россию

В скором времени в Госдуму внесут законопроект, которым будет обновлен механизм репатриации в Россию, а также скорректировано понятие «соотечественник». Об этом сообщает РБК со ссылкой на автора инициативы первого замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

Документом предлагается скорректировать критерии, по которым гражданин другого государства может быть признан соотечественником. Согласно законопроекту, таковым могут признать человека, который проживает за пределами России, относится к историческим проживающим на территории страны народам, и тот, чьи прямые предки родились или проживали на территории РФ.

Помимо этого, законопроектом предлагается дать право иностранцам ходатайствовать о репатриации. Для этого человек должен владеть русским языком, свободно использовать его в быту и быть признанным соотечественником. В ходатайство можно будет включить супруга или супругу, несовершеннолетних детей и недееспособных родственников.

5 февраля сообщалось, что МВД России планирует добавить в перечень лиц, имеющих право на репатриацию, родившихся или постоянно проживавших на территориях бывших Белорусской, Казахской, Молдавской и Украинской советских республик. Также предоставить право на репатриацию планируют постоянно проживающим на территории Латвии и Эстонии, но не имеющим гражданства этих стран.

Ранее оппозиция Польши анонсировала план репатриации соотечественников.