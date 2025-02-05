В России скорректируют правила репатриации

МВД России планирует добавить в перечень лиц, имеющих право на репатриацию, родившихся или постоянно проживавших на территориях бывших Белорусской, Казахской, Молдавской и Украинской советских республик. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Также предоставить право на репатриацию планируют постоянно проживающим на территории Латвии и Эстонии, но не имеющим гражданства этих стран.

Кроме того, МВД предлагает упростить подтверждение владения русским языком для остальных участников программы переселения.

Накануне временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин заявил, что десятки тысяч латвийцев интересуются участием в механизмах переселения в Россию. По его словам, только в 2024 году «поступило более 20 тысяч обращений за получением соответствующих консультаций». Касаткин отметил, что еще несколько лет назад такой спрос составлял всего несколько тысяч.

Он добавил, что также фиксируется большой интерес латвийцев к переезду в РФ в рамках президентского указа о поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности России.

Ранее в Британии более тридцати человек заинтересовались переездом в РФ по новому указу Путина.