Кандидат в президенты Польши от оппозиции анонсировал план репатриации соотечественников

Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий назвал частью своей предвыборной программы «большой план репатриации» соотечественников. Об этом кандидат заявил на встрече с избирателями, передает РИА Новости.

По словам Навроцкого, за пределами Польской Республики находятся порядка 20 миллионов граждан Польши, из которых более миллиона в Бразилии, в Центральной Азии, Казахстане.

»[Для них] приезд в Польшу, образование в Польше, поддержка нашей экономики и формирование демографической устойчивости польского государства были бы, с одной стороны, экономически выгодными, а с другой - возможностью вернуться в Польшу даже через несколько поколений», — заявил кандидат.

Навроцкий добавил, что детали программы репатриации будут представлены в середине февраля.

До этого сообщалось, что кандидат от оппозици планирует, в случае своей победы на выборах, расторгнуть миграционный пакт Евросоюза. Навроцкий заявил, что Польша — открытая нация, но она должна контролировать свои границы.

Ранее в Польше обвинили Зеленского во вмешательстве в выборы.