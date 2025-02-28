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В Забайкалье при проверке магазинов «Светофор» выявили сотни нарушений

В Забайкалье при проверке магазинов «Светофор» выявили более 400 нарушений
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Keleny/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю выявили более 400 нарушений в магазинах сети «Светофор». Об этом рассказала заместитель руководителя ведомства Елена Тартынская, пишет ТАСС.

«В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено 183 нарушения обязательных требований в сфере санитарно-эпидемического благополучия, 225 нарушений в сфере защиты прав потребителей», — сказала она.

Проверки прошли в 32 точках магазинов «Светофор». Было взято порядка 200 проб продукции, нарушения выявлены в 8,4% случаев.

Незадолго до этого Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм и норм защиты прав потребителей во всех 74 магазинах торговой сети «Светофор» в Свердловской области.

21 февраля Роспотребнадзор провел глобальные внеплановые выездные проверки в магазинах торговой сети «Светофор», в ходе которых выявил грубые нарушения обязательных требований. Работа затронула 1 485 точек в 45 регионах.

Ранее в Москве приостановили работу двух «Светофоров».

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