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В Москве приостановили работу еще двух «Светофоров»

Суд в Москве закрыл два магазина «Светофор» на 60 суток
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Depositphotos

Бутырский районный суд приостановил работу сразу двух магазинов сети «Светофор» из-за нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

Ограничения наложили на торговые точки, расположенные в Юрловском проезде, 13 и на Илимской улице, 3Г. Оба магазина приостановили деятельность на 60 суток.

12 февраля сообщалось, что Роспотребнадзор нашел в магазинах «Светофор» в Москве насекомых и грызунов. Отмечается, что, как минимум в четырех торговых точках отсутствовала защита от крыс — там были обнаружены дефектные ворота в зоне разгрузки, которые не препятствуют проникновению в торговый зал и подсобные помещения грызунов и насекомых.

14 февраля Mash сообщил, что поставщики гипермаркета низких цен «Светофор» разбавляли молочную продукцию растительными жирами и скрывали это, чтобы уклониться от налогов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал проверку инцидента с металлом в зефире из «ВкусВилла».

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