Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области нашли нарушения во всех магазинах сети «Светофор»

Роспотребнадзор нашел нарушения в 74 магазинах «Светофор» в Свердловской области
close
Стрингер/Sputnik/РИА Новости

Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм и норм защиты прав потребителей во всех 74 магазинах торговой сети «Светофор» в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в магазинах торговой сети были выявлены случаи нарушения условий хранения продуктов, правил маркировки товаров, реализации продукции с истекшими сроками годности и так далее. Всего в рамках исследования были взяты 185 проб пищевой продукции, 38 из которых показали неудовлетворительные результаты проверки.

«Забраковано и снято с реализации 65 партий пищевой продукции в количестве 2 358,5 кг (молочная, мясная, рыбная, плодоовощная, безалкогольное пиво); 60 партий непродовольственных товаров в количестве 3 490 шт. (одежда, обувь, электротовары, мебель, галантерея)», — говорится в сообщении.

21 февраля Роспотребнадзор провел глобальные внеплановые выездные проверки в магазинах торговой сети «Светофор», в ходе которых выявил грубые нарушения обязательных требований. Работа затронула 1 485 точек в 45 регионах. Сотрудники ведомства взяли 8 106 проб и провели 120 тысяч исследований. По итогам исследования грубые нарушения были выявлены в каждой пятой пробе молочной и мясной продукции, каждом шестом образце консервов, а также в каждой четвертой пробе птицы.

Ранее в магазинах сети «Светофор» в Калининградской области нашли грубые нарушения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами