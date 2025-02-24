В Свердловской области нашли нарушения во всех магазинах сети «Светофор»

Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм и норм защиты прав потребителей во всех 74 магазинах торговой сети «Светофор» в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в магазинах торговой сети были выявлены случаи нарушения условий хранения продуктов, правил маркировки товаров, реализации продукции с истекшими сроками годности и так далее. Всего в рамках исследования были взяты 185 проб пищевой продукции, 38 из которых показали неудовлетворительные результаты проверки.

«Забраковано и снято с реализации 65 партий пищевой продукции в количестве 2 358,5 кг (молочная, мясная, рыбная, плодоовощная, безалкогольное пиво); 60 партий непродовольственных товаров в количестве 3 490 шт. (одежда, обувь, электротовары, мебель, галантерея)», — говорится в сообщении.

21 февраля Роспотребнадзор провел глобальные внеплановые выездные проверки в магазинах торговой сети «Светофор», в ходе которых выявил грубые нарушения обязательных требований. Работа затронула 1 485 точек в 45 регионах. Сотрудники ведомства взяли 8 106 проб и провели 120 тысяч исследований. По итогам исследования грубые нарушения были выявлены в каждой пятой пробе молочной и мясной продукции, каждом шестом образце консервов, а также в каждой четвертой пробе птицы.

Ранее в магазинах сети «Светофор» в Калининградской области нашли грубые нарушения.