Роспотребнадзор изъял более 300 тонн опасной продукции из магазинов «Светофор»

Роспотребнадзор провел внеплановые выездные проверки в магазинах торговой сети «Светофор», в ходе которых выявил грубые нарушения обязательных требований. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, проверки затронули 1485 точек в 45 регионах. В рамках работы сотрудники ведомства взяли 8106 проб и провели 120 тысяч исследований. По итогам исследования грубые нарушения были выявлены в каждой пятой пробе молочной и мясной продукции, каждом шестом образце консервов, а также в каждой четвертой пробе птицы.

«В результате всех проведенных мероприятий изъято 5,7 тысячи партий небезопасной продукции объемом более 300,1 тонны. По результатам проверок составлено 2,7 тысячи протоколов об административном правонарушении, наложены штрафы на сумму более 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к настоящему моменту была приостановлена работа 76 магазинов сети.

Накануне стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) устроит проверку в отношении сети магазинов «Светофор». По словам депутата Государственной думы Сергея Лисовского, компания заключает договоры с поставщиками не напрямую, а через свои логистические и распределительные центры, что позволяет минимизировать финансовые риски.

Ранее в Москве приостановили работу еще двух «Светофоров».