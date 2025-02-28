В США начали публиковать рассекреченные материалы по делу Джеффри Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала правительственные документы, касающиеся финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Associated Press.

«Первая фаза рассекреченных файлов в основном содержит документы, которые ранее были раскрыты, но никогда не были официально опубликованы правительством США», — говорится в публикации.

По данным издания, документы вряд ли удовлетворят онлайн-сыщиков, жаждущих свежих подробностей о преступлениях Эпштейна и его связях с известными людьми.

В прошлом году американский миллиардер Илон Маск заявил, что представители ФБР не предприняли ни одной попытки привлечь к ответственности клиентов мужчины. По его словам, необходимо упразднить ведомство, если его сотрудники не начнут должным образом выполнять свои обязанности.

Эпштейна арестовывали дважды, в последний раз в июле 2019 года. В августе того же года мужчину нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров для тех же целей. Позже в США начали публиковать списки лиц, причастных к делу финансиста.

Ранее журналисты узнали о попытках Эпштейна шантажировать основателя Microsoft.