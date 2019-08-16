СМИ подтвердили, что миллиардер-педофил из США совершил суицид

Вскрытие американского миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в торговле людьми и педофилии, подтвердило, что он совершил суицид. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на медэкспертизу.

Такая информация приведена после официальных результатов вскрытия.

Как стало известно, Эпштейн покончил жизнь самоубийством через повешение.

Ранее сообщалось, что вскрытие Эпштейна показало переломы костей на его шее. Также у него была сломана подъязычная кость.