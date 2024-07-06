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Маск раскритиковал ФБР из-за дела финансиста Эпштейна

Маск призвал распустить ФБР, обвинив его в халатном расследовании дела Эпштейна

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Kirsty Wigglesworth/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск заявил о необходимости упразднить Федеральное бюро расследований (ФБР), если его сотрудники не начнут должным образом выполнять свои обязанности. Пост с соответствующим содержанием появился в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Таким образом предприниматель прокомментировал ход расследования в отношении финансиста Джеффри Эпштейна, которому в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними в целях их сексуальной эксплуатации. По словам Маска, представители ФБР не предприняли ни одной попытки привлечь к ответственности клиентов мужчины.

«Либо Федеральное бюро расследований выполняет свои обязанности, либо появляется веский повод для того, чтобы перезапустить или упразднить этот департамент», — написал бизнесмен.

По данным следственных органов, в период с 2002 по 2005 годы Эпштейн организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров. Его целью была сексуальная эксплуатация детей, при этом самой младшей из пострадавших девушек было 14 лет.

СМИ утверждают, что финансист был знаком с широким кругом западных предпринимателей и политиков. В том числе речь идет о принце Йоркском Эндрю и бывших американских президентах Билле Клинтоне и Дональде Трампе.

Эпштейна арестовывали дважды, в последний раз в июле 2019 года. В августе того же года мужчину нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

4 января 2024 года в США начали публиковать списки лиц, причастных к делу финансиста. Суд постановил обнародовать стенограммы свидетельских показаний, электронные письма и иные документы.

Ранее журналисты узнали о попытках Эпштейна шантажировать основателя Microsoft.

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