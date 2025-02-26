Аэропорт Сочи снял ограничения

В Росавиации сообщили о снятии ограничений на полеты в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения сняли в 8:00 мск. Их вводили ночью для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, пояснял он.

По данным Кореняко, во время действия ограничений на запасной аэродром в Минеральных Водах перенаправили три самолета.

Накануне аэропорт Сочи переходил на режим работы по фактической погоде на фоне неблагоприятных погодных условий в городе и на федеральной территории «Сириус».

23 февраля в пресс-службе заявили, что экипажи 11 воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за возможного усиления ветра в Сочи. Пилоты приняли такое решение для обеспечения безопасности полетов. Самолеты ушли на запасные аэродромы в Минеральных Водах, Грозном и Владикавказе. Позже из-за улучшения погодных условий рейсы, приземлившиеся в других городах, начали вылетать в Сочи.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.