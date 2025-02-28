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В Бразилии представили первого родившегося в Южной Америке белого медвежонка

В Сан-Паулу представили первого родившегося в Южной Америке белого медвежонка
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aquariosp/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Океанариум в Сан-Паулу представил посетителям первого родившегося в Латинской Америке полярного медвежонка. Об этом сообщил центр в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что родители белого медвежонка были привезены в Бразилию из казанского зоопарка.

«Сегодня, в Международный день белого медведя, мы стали свидетели прекрасного момента, как медвежонка Нур сначала увидели журналисты, а вскоре и наши посетители», — говорится в сообщении.

Нур родилась 17 ноября прошлого года. На момент рождения она весила 400 грамм.

В России тоже недавно произошло важное пополнение. В зоопарке Перми у пары белых медведей впервые родился медвежонок.

Недавно в Польше девятимесячная красная панда сбежала из зоопарка и пришла к больнице. По данным зоопарка, побег, вероятно, стал возможным из-за вмешательства третьих лиц, повредивших ограждение. Директор зоопарка Ремигиуш Козинский заявил, что нарушителей будет искать полиция.

Ранее в Московском зоопарке показали первые кадры с малайским медвежонком Лучиком.

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