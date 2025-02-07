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В Московском зоопарке показали первые кадры с малайским медвежонком Лучиком

Зоотехник Кочатов: малайский медвежонок Лучик любит играть с людьми
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Московский зоопарк

Малайскому медвежонку Лучику очень интересно в игровой комнате Московского зоопарка, сообщается в Telegram-канале зоопарка со ссылкой на ведущего зоотехника отдела «Млекопитающие» Дениса Кочатова.

Он отметил, что у Лучика очень озорной характер и меньше страхов, чем у девочек.

«Когда он пришел в игровую комнату, то для него это было, как ранее и для Маши и Звездочки, чем-то новым, интересным. Он сразу принялся изучать новую территорию, все ее уголки. Лучик сперва внимательно все обнюхивал. Это особенно интересно для него, потому что эта комната используется не только им, но и Звездочкой», — рассказал Кочатов.

Также он отметил, что во время первого выхода Лучик плохо лазал в силу того, что был еще очень маленьким.

«Он все исследовал, играл с зоологами, мы предлагали ему различные игрушки. Относительно девочек, можно сказать, что у него больше желания взаимодействовать и играть с людьми», — добавил Кочатов.

Напомним, в Московском зоопарке проживают 3 детеныша малайских медведей: Лучик, Звездочка и Маша.

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