UPI: в Польше 9-месячная панда сбежала из зоопарка и пришла к больнице

Девятимесячная красная панда сбежала из зоопарка в Польше и пришла к больнице, пишет UPI.

Девятимесячная красная панда по кличке Кумари сбежала из своего вольера в зоопарке Нове в Познани, спровоцировав многочасовые поиски. По данным зоопарка, побег, вероятно, стал возможным из-за вмешательства третьих лиц, повредивших ограждение. Директор зоопарка Ремигиуш Козинский заявил, что повреждения вольера слишком серьезны, чтобы быть результатом природных факторов, поэтому делом займутся в полиции.

Сообщения о наблюдениях за Кумари поступали со всего города, что заставило волонтеров искать животное по всем улицам. В конце концов панду обнаружили на парковке больницы имени Юзефа Струся. Сейчас Кумари находится на карантине в зоопарке. Смотрители с юмором отметили, что панда, похоже, «очень гордится своим приключением».

Красные панды, находящиеся под угрозой исчезновения, известны своей любознательностью, но их побеги из зоопарков случаются крайне редко, отметили специалисты.

Ранее в Китае панда напала на смотрительницу зоопарка на глазах у посетителей.