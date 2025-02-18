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В Пермском зоопарке родился белый медвежонок

У белых медведей в зоопарке Перми впервые родился медвежонок
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РОСНЕФТЬ

В зоопарке Перми у пары белых медведей, которые находятся под опекой «Роснефти», впервые родился медвежонок, сообщает пресс-служба компании.

В компании напомнили, что все белые медведи в российских зоопарках с 2013 года находятся под опекой «Роснефти».

Всего в настоящее время «Роснефть» патронирует 35 полярных медведей в 16 зоопарках России. Также компания разработала для белых медведей специальные игрушки.

Увидеть медвежонка посетители смогут в марте.

Напомним, белый медведь занесен в Красную книгу РФ из-за угрозы уничтожения, а также в Красный список международного союза охраны природы (МСОП) и имеет статус исчезающего вида. Общая численность полярного медведя в России составляет порядка 4 тыс. особей.

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