В Эстонии из-за роста цен на электроэнергию остановил работу крупнейший целлюлозный завод

В Эстонии крупный завод Estonian Cell остановил работу после выхода из БРЭЛЛ

В Эстонии приостановил работу крупнейший в стране целлюлозный завод Estonian Cell на фоне резкого роста цен на электроэнергию, вызванного выходом страны из единой энергетической системы БРЭЛЛ (Беларусь – Россия – Эстония – Латвия – Литва). Об этом сообщает Balt News.

Этот завод является крупнейшим промышленным потребителем электроэнергии в стране, потребляя около 25 МВт. В начале 2025 года цены на электроэнергию в Эстонии достигли рекордных значений — €184 за мегаватт-час против €75,5 по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Отмечается, что руководство Estonian Cell ежедневно следит за ценообразованием, но текущая ситуация делает производство нецелесообразным. По словам финансового директора предприятия Меэлисы Кузьмы, стоимость энергии во многом зависит от погодных условий, что создает дополнительную нестабильность для бизнеса.

14 февраля сообщалось, что Эстонии, Литве и Латвии цены на электроэнергию выросли на 50% после выхода из БРЭЛЛ.

9 февраля стало известно, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из единой системы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Эти страны договорились выйти из БРЭЛЛ в 2023 году.

Ранее в России заявили, что выход стран Балтии из БРЭЛЛ не повлиял на работу энергосистем.