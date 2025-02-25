Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Электричество в странах Балтии стало в 60 раз дороже, чем в других странах

Электричество в Прибалтике стало в 60 раз дороже, чем в Финляндии
close
Depositphotos

В странах Балтии произошел резкий рост цен на электричество после решения властей Литвы, Латвии и Эстонии выйти из единой с РФ и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом сообщает эстонское гостелерадио ERR.

Уточняется, что в Прибалтике цена на электричество в 60 раз выше, чем, например, в Финляндии. Операторы в это же время уверяют, что на цену влияет погода и ситуация на рынках.

«На этой неделе меньше ветра, больше потребления электроэнергии из-за холодной погоды», — сказал оператор системы передачи электроэнергии и газа Elering.

В числе причин подорожания энергии также называется авария на энергокабеле Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

Среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Латвии, Литве и Эстонии после выхода этих государств из БРЭЛЛ не опускается ниже 10 центов за 1 кВт·ч (или €100 за 1 МВт·ч). Согласно данным бирж Nord Pool, когда в Прибалтике электроэнергия стоит €61,05 за 1 МВт·ч, в Финляндии цена составляет €1,12 за 1 МВт·ч.

11 февраля сообщалось, что в Литве из-за морозной погоды, а также проблем с импортом из Скандинавии и отключенного соединения между Эстонией и Финляндией EstLink2 подорожало электричество

Ранее Новак заявил, что Россия не почувствовала эффекта от отключения стран Балтии от БРЭЛЛ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами