Электричество в странах Балтии стало в 60 раз дороже, чем в других странах

Электричество в Прибалтике стало в 60 раз дороже, чем в Финляндии

В странах Балтии произошел резкий рост цен на электричество после решения властей Литвы, Латвии и Эстонии выйти из единой с РФ и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом сообщает эстонское гостелерадио ERR.

Уточняется, что в Прибалтике цена на электричество в 60 раз выше, чем, например, в Финляндии. Операторы в это же время уверяют, что на цену влияет погода и ситуация на рынках.

«На этой неделе меньше ветра, больше потребления электроэнергии из-за холодной погоды», — сказал оператор системы передачи электроэнергии и газа Elering.

В числе причин подорожания энергии также называется авария на энергокабеле Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

Среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Латвии, Литве и Эстонии после выхода этих государств из БРЭЛЛ не опускается ниже 10 центов за 1 кВт·ч (или €100 за 1 МВт·ч). Согласно данным бирж Nord Pool, когда в Прибалтике электроэнергия стоит €61,05 за 1 МВт·ч, в Финляндии цена составляет €1,12 за 1 МВт·ч.

11 февраля сообщалось, что в Литве из-за морозной погоды, а также проблем с импортом из Скандинавии и отключенного соединения между Эстонией и Финляндией EstLink2 подорожало электричество

Ранее Новак заявил, что Россия не почувствовала эффекта от отключения стран Балтии от БРЭЛЛ.