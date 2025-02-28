В РФ появилась отрасль со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей

Средняя зарплата финансистов и страховщиков превысила 200 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Согласно данным, в 2024 году финансисты и страховщики в среднем получали 206,3 тысячи рублей.

Наиболее высокие средние зарплаты были у специалистов, занятых в холдинговых компаниях (466 тысяч рублей). Чуть меньше получали сотрудники, работавшие в перестраховании (418 тысяч рублей).

По данным ЕМИСС, средняя зарплата в 11 субъектах России превысила 100 тысяч рублей по итогам 2024 года. Помимо Москвы и Петербурга в этот список вошли Мурманская область, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край, Чукотка и еще ряд регионов.

В свою очередь глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что средняя зарплата врачей в России по итогам января — сентября 2024 года превысила отметку в 123 тысячи рублей.

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