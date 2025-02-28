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В РФ выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей

В 11 регионах России средняя зарплата превысила показатель в 100 тыс. рублей
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Depositphotos

Средняя зарплата в 11 субъектах России превысила 100 тысяч рублей по итогам 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Отмечается, что самые высокие зарплаты были на Чукотке — 185 тыс. рублей, Ямало-Ненецком автономном округе - 164 тысячи рублей и Москве - 162 тысячи рублей.

Всего же в список регионов с зарплатой выше 100 тысяч вошли 11 субъектов. Помимо Москвы и Петербурга, туда вошли Мурманская область, Магаданская и Сахалинская области, ЯНАО, ХМАО, Якутия, Камчатский край, Чукотка.

До этого в Соцфонде сообщили, что в 2024 году в российской системе солидарного пенсионного обеспечения произошел резкий сдвиг: взносы работодателей с зарплат позволили профинансировать 86% расходов на выплату страховой пенсии.

Недавно глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин допустил ежеквартальную индексацию пенсий.

Ранее были названы три главные ошибки при планировании пенсии.

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