В РФ выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей

Средняя зарплата в 11 субъектах России превысила 100 тысяч рублей по итогам 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Отмечается, что самые высокие зарплаты были на Чукотке — 185 тыс. рублей, Ямало-Ненецком автономном округе - 164 тысячи рублей и Москве - 162 тысячи рублей.
Всего же в список регионов с зарплатой выше 100 тысяч вошли 11 субъектов. Помимо Москвы и Петербурга, туда вошли Мурманская область, Магаданская и Сахалинская области, ЯНАО, ХМАО, Якутия, Камчатский край, Чукотка.
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