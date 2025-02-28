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Москвичам сообщили об экстремальном тепле в начале марта

Синоптик Позднякова: в Москву придет экстремальное тепло в начале марта
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Depositphotos

В Москве ожидается экстремальное тепло в начале марта. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

«Экстремального тепла в весенние месяцы можно ждать только, наверное, в самом начале весны», — отметила она.

Позднякова обратила внимание на то, что положительная температура в марте обычно приходит в последней декаде месяца, в этом году ее ждут уже с первых чисел.

В Москве температура воздуха в течение трех весенних месяцев будет выше климатической нормы, добавила Позднякова.

25 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать явной весны в начале марта. По его словам, в первые пять дней месяца температура будет расти, но «очень-очень постепенно». При этом заметно повысится ночная температура, которая будет колебаться в диапазоне от -3°C до -7°C, а днем можно ждать от -2°C до 2°C, что будет выше нормы на 1-1,5°C. Он добавил, что в начале месяца возможны небольшие осадки.

В свою очередь синоптик Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна придет в первую неделю марта, то есть на две или три недели раньше нормы. Он допустил возможность возвращения холодов в апреле.

Ранее американский сурок разошелся в прогнозе на весну с российским.

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