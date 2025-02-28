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В центральном Непале произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в центральном Непале
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Shutterstock

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Непале в районе Синдхупалчок. Об этом сообщил непальский Национальный центр мониторинга и исследования землетрясений.

Подземный толчок был зафиксирован примерно в 56 километрах от столицы непальской столицы — города Катманду. В нем проживает около 1,4 млн людей.

Очаг землетрясения находился примерно на глубине 10 километров под землей. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

До этого сейсмологи 27 февраля зафиксировали у восточного побережья Камчатки в Тихом океане четыре землетрясения магнитудой от 3,8 до 6,5.

По информации Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, угроза цунами ни в первом, ни во втором случае не объявлялась.

Незадолго до того землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-востоке Индии. Его эпицентр был к северо-востоку от города Гувахати.

Ранее в Новосибирской области произошло землетрясение.

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