В центральном Непале произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Непале в районе Синдхупалчок. Об этом сообщил непальский Национальный центр мониторинга и исследования землетрясений.

Подземный толчок был зафиксирован примерно в 56 километрах от столицы непальской столицы — города Катманду. В нем проживает около 1,4 млн людей.

Очаг землетрясения находился примерно на глубине 10 километров под землей. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

До этого сейсмологи 27 февраля зафиксировали у восточного побережья Камчатки в Тихом океане четыре землетрясения магнитудой от 3,8 до 6,5.

По информации Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, угроза цунами ни в первом, ни во втором случае не объявлялась.

Незадолго до того землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-востоке Индии. Его эпицентр был к северо-востоку от города Гувахати.

Ранее в Новосибирской области произошло землетрясение.