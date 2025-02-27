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В Германии нудистам запретили одеваться

The Times: немецким туристам запретили одеваться
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Shutterstock/Josep Curto

Управление туризма города Росток выпустило новые правила по пребыванию на 37 нудистских пляжах, находящихся в его зоне ответственности, в том числе запретило частичный нудизм. Об этом пишет The Times.

«Присутствие на нудистских пляжах разрешено исключительно тем, кто практикует нудизм. Купание или загорание в одежде не допускается», — говорится в сообщении.

От нарушителей будут требовать либо раздеться полностью, либо покинуть пляж для нудистов.

Таким образом, власти ответили на претензии нудистов, а также других посетителей пляжа, не желавших раздеваться до конца.

В 2024 году в нескольких городах Испании открылись кинотеатры для нудистов. Как пишет El nacional, кинотеатры для посетителей без одежды открылись в Барселоне, Мадриде и Валенсии.

До этого издание Yle сообщало, что в Хельсинки загорающим разрешили ходить на городских пляжах топлес.

Ранее полиция задержала трех нудистов во время рейда по сочинским пляжам.

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