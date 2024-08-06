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Девушкам на пляжах в Хельсинки разрешили загорать топлес

Yle: в Хельсинки людям всех полов разрешили отдыхать на пляжах топлес

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Victor Lisitsyn

В Хельсинки загорающим разрешили ходить на городских пляжах топлес. Подробности приводит издание Yle.

Соответствующего решения от правительства добились местные феминистки. Они несколько лет проводили акции и требовали равных прав на отдых без верхних частей купальника.

Отмечается, что власти финской столицы приняли это решение еще прошлым летом, но официально не объявляли о нем.

Незадолго до этого в Лазаревском районе Сочи администрация и правоохранители провели рейды на местных пляжах с целью выявления нарушителей общественного порядка. Полицейские искали нудистов.

За все время обхода правоохранители задержали четырех человек, загоравших полностью обнаженными.

Тем временем в Германии пожаловались на нехватку нудистов. Сообщалось, что Немецкой ассоциации нудизма (DFK) пришлось отменить празднование 75-летнего юбилея, поскольку интерес к мероприятию оказался слишком низким. По словам журналистов, у немецкой молодежи нудизм больше не в моде.

Ранее три женщины пострадали от удара молнии на итальянском пляже.

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