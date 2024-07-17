Полиция задержала трех нудистов во время рейда по сочинским пляжам

Полицейские вышли на пляжи в Лазаревском и Хостинском районах Сочи в поисках нудистов. Об этом говорится в Telegram-канале полиции города.

Правоохранители посетили общественные пляжи вместе с сотрудниками сочинской администрации «с целью выявления отдыхающих, нарушающих нормы приличия». За время рейда они провели разъяснительные беседы с десятью гражданами.

Кроме того, в отдел полиции были доставлены трое туристов, которые принимали солнечные ванны в обнаженном виде. На них составили административные протоколы и привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве.

«Подобные рейдовые мероприятия будут проводиться на пляжных территориях курорта на постоянной основе», — предупредили отдыхающих в пресс-службе УМВД.

На днях полицейские уже устраивали облаву на голых отдыхающих и задержали тогда четырех человек.

Ранее в Германии пожаловались на нехватку нудистов.