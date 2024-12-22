В Испании открылись специальные кинотеатры для нудистов

El nacional: в нескольких городах Испании открылись кинотеатры для нудистов

В нескольких городах Испании открылись кинотеатры для нудистов, сообщает El nacional.

По информации издания, кинотеатры для посетителей без одежды открылись в Барселоне, Мадриде и Валенсии.

Для зрителей установлены несколько правил: в кинотеатр необходимо прийти одетым, а раздеться уже внутри, и все посетители должны подкладывать под ягодицы полотенце.

До этого издание Yle сообщало, что в Хельсинки загорающим разрешили ходить на городских пляжах топлес.

Соответствующего решения от правительства добились местные феминистки. Они несколько лет проводили акции и требовали равных прав на отдых без верхних частей купальника.

Также на Алтае местные жители возмутились из-за нудистской фотосессии девушек на пляже.

Ранее полиция задержала трех нудистов во время рейда по сочинским пляжам.