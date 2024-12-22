В Испании открылись специальные кинотеатры для нудистов

В нескольких городах Испании открылись кинотеатры для нудистов, сообщает El nacional.
По информации издания, кинотеатры для посетителей без одежды открылись в Барселоне, Мадриде и Валенсии.
Для зрителей установлены несколько правил: в кинотеатр необходимо прийти одетым, а раздеться уже внутри, и все посетители должны подкладывать под ягодицы полотенце.
До этого издание Yle сообщало, что в Хельсинки загорающим разрешили ходить на городских пляжах топлес.
Соответствующего решения от правительства добились местные феминистки. Они несколько лет проводили акции и требовали равных прав на отдых без верхних частей купальника.
Также на Алтае местные жители возмутились из-за нудистской фотосессии девушек на пляже.
Ранее полиция задержала трех нудистов во время рейда по сочинским пляжам.