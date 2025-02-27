В Ватикане сообщили о здоровье папы Римского

Состояние папы Римского Франциска постепенно улучшается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого Престола.

При этом в Ватикане отметили, что для окончательного прогноза и более оптимистичных заключений необходим период стабильного состояния, длящийся несколько дней.

«Учитывая сложность клинической картины, для изменения прогноза необходимы дополнительные дни клинической стабильности», — сообщила ватиканская пресс-служба.

Накануне сообщалось, что состояние папы Римского, госпитализированного с двусторонней пневмонией, остается «критическим, но стабильным». Понтифику провели плановую КТ для контроля за течением болезни. Прогноз остается осторожным, отметили в Ватикане.

14 февраля 88-летнего понтифика госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Он также пропустил две проповеди подряд.

Ранее сообщалось, что у папы Римского начали отказывать почки.