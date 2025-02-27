Осужденный за шпионаж американец не стал обжаловать приговор в Мосгорсуде

РИА: осужденный в РФ за шпионаж гражданин США Спектор не стал обжаловать приговор

Американец Джин (Евгений) Спектор, осужденный в России за шпионаж в пользу США, не стал обжаловать оглашенный в конце декабря приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Он подчеркнул, что Спектор не стал обжаловать приговор в Московском городском суде, решение вступило в законную силу.

До этого сообщалось, что Спектор, осужденный в России по делу о шпионаже, передавал в США сведения для создания «системы высокоскоростного генетического скрининга населения» РФ.

24 декабря Мосгорсуд приговорил гражданина США к 15 годам колонии строгого режима со штрафом более 14 млн рублей по обвинению в шпионаже. Детали его дела не раскрывались.

До этого Спектор был фигурантом дела бывшей помощницы экс-вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. В 2021 году Останкинский суд Москвы приговорил его к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Спектор признал вину и надеется на обмен.