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В РФ обвинили гражданина США в шпионаже

Суд в Москве приговорил к 15 годам гражданина США, обвиняемого в шпионаже
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Мосгорсуд приговорил к 15 годам заключения гражданина США Джина Спектора по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

«Окончательно назначить наказание (Спектору. — «Газета.Ru») в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Кроме того, суд оставил в силе назначенный предыдущим приговором штраф в размере 14 млн рублей.

Гражданин США Спектор был фигурантом дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. В июне 2021 года Останкинский суд Москвы приговорил его к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере.

До этого газета The Independent писала, что в Великобритании раскрыли схему отмывания денег с миллиардными оборотами. Ей пользовались наркоторговцы и подсанкционные лица, а управляли выходцы из России.

Ранее Еврокомиссия призвала своих сотрудников остерегаться шпионов.

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