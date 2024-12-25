«Ъ»: американец Спектор признал вину в шпионаже в пользу США и надеется на обмен

Экс-глава «Медполимерпром» Джин (Евгений) Спектор признал свою вину в шпионаже в пользу США, что позволило Мосгорсуду рассмотреть его дело всего за два заседания. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Спектор получил 13 лет тюремного заключения, а с учетом предыдущего приговора по делу о коррупции его общий срок составил 15 лет и штраф в 14 млн рублей. Теперь он надеется на обмен с кем-то из россиян, осужденных за аналогичные преступления.

Процесс над 48-летним Спектором прошел быстро и без публикаций на сайте Мосгорсуда, поскольку дело имело гриф «совершенно секретно» и рассматривалось на закрытом заседании. Журналисты присутствовали только на вводной и резолютивной частях, где Спектор, родившийся в Ленинграде и имеющий двоих несовершеннолетних детей, стойко принял свой приговор.

Гражданин США Спектор был фигурантом дела бывшей помощницы экс-вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. В 2021 году Останкинский суд Москвы приговорил его к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере.

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