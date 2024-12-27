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ФСБ заявила, что американец передал США «данные для генетического скрининга» россиян

ФСБ: американец Спектор передал США данные для генетического скрининга россиян
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Экс-глава «Медполимерпрома» Джин (Евгений) Спектор, осужденный в России по делу о шпионаже, передавал в США сведения для создания «системы высокоскоростного генетического скрининга населения» РФ. Об этом заявили в ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.

В заявлении спецслужбы говорится, что гражданин США действовал в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации.

«[Спектор] осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России», — утверждает ФСБ.

24 декабря Мосгорсуд приговорил гражданина США к 15 годам колонии строгого режима со штрафом более 14 млн рублей по обвинению в шпионаже. Детали его дела не раскрывались.

До этого Спектор был фигурантом дела бывшей помощницы экс-вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. В 2021 году Останкинский суд Москвы приговорил его к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Спектор признал вину и надеется на обмен.

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