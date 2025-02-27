Путин дал ФСБ поручение по гособоронзаказу и нацпроектам

Путин поручил ФСБ следить за реализацией гособоронзаказа и национальных проектов

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ следить за реализацией государственного оборонного заказа и национальных проектов. Соответствующее заявление он сделал, выступая на заседании коллегии ФСБ, сообщили в пресс-службе Кремля.

«В поле вашего постоянного внимания должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ», — сказал российский лидер.

В декабре сообщалось, что власти Российской федерации планируют запустить 20 новых национальных проектов. Среди них проекты «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие» и другие.

В октябре 2024 года Путин заявил, что опыт бойцов Вооруженных сил РФ, а также возрастающие возможности военно-промышленного комплекса (ВПК) России стали основой успехов российской армии.

Ранее было названо число дел о преступлениях в сфере ОПК и гособоронзаказа в 2024 году.