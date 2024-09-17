Названо число дел о преступлениях в сфере ОПК и гособоронзаказа в 2024 году

Следователи СК завели за восемь месяцев этого года 497 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и гособоронзаказа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Глава СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования преступлений в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа. Он подчеркнул, что сейчас на фоне наращивания производства современных вооружений на эту отрасль выделяются значительные бюджетные средства.

Отмечается, что наибольшее количество дел расследуется в Москве, а также Московской, Тульской, Самарской областях и Удмуртии.

В конце августа суд Москвы отправил в следственный изолятор двух топ-менеджеров компании по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

22 августа бывший начальник отдела департамента обеспечения гособоронзаказа Минобороны Владислав Гуков признал вину по уголовному делу о превышении должностных полномочий. По данным следствия, Гуков признался, что с декабря 2012 по февраль 2017 года необоснованно включал в стоимость контракта на закупку оборудования для радиолокационных станций расходы на программное обеспечение, которое фактически было бесплатным.

Ранее главу управления по гособоронзаказу Минобороны оставили в СИЗО.