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Путин потребовал обеспечить реализацию новых нацпроектов в 2025 году

Путин поручил кабмину РФ обеспечить реализацию новых нацпроектов с 1 января
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров страны обеспечить реализацию новых национальных проектов с 1 января 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Российский лидер утвердил перечень поручений, составленных по итогам заседания Совета при главе государства по стратегическому развитию и национальным проектам. Встреча состоялась 5 декабря 2024 года.

«Правительству <...> при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ решение в 2025 году следующих ключевых задач: обеспечение реализации начиная с 1 января 2025 года новых национальных проектов», — говорится в документе.

В тексте подчеркивается, что реализации этих национальных проектов будет отведена приоритетная роль в процессе формирования федерального бюджета до 2030 года.

До этого новостное агентство «Интерфакс» со ссылкой на российского премьер-министра Михаила Мишустина написало, что в 2025 году власти страны планируют запустить 20 новых национальных проектов. Среди них проекты — «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие» и другие.

Ранее в министерстве транспорта РФ раскрыли детали нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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