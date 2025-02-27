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В Крыму планируют выделить 2,2 млрд рублей на экологические проекты

Аксенов: Крым получит 2 млрд рублей на нацпроект «Экологическое благополучие»
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Unsplash

В Крыму на реализацию нового национального проекта «Экологическое благополучие» в текущем году выделят порядка 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Экологическое благополучие имеет особое значение для Крыма как курортного региона», — написал глава Крыма.

Глава региона отметил, что эти средства позволят продолжить строительство трех экотехнопарков, которые находятся в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Аксенов добавил, что их общая мощность составляет 860 тысяч тонн в год.

Глава республики пояснил, что ввод этих объектов в эксплуатацию позволит обеспечить стопроцентную обработку всех образуемых на территории Крыма твердых коммунальных отходов. Кроме того, экотехнопарки среди прочего позволят сократить объемы захоронения ТКО на 50%.

Кроме того, планируется строительство Солнечногорского и Мартовского водохранилищ в Алуште и Ялте, их проектирование уже началось.

Среди прочего в рамках нацпроекта планируются расчистка водоемов, мероприятия по профилактике лесных пожаров, восстановлению лесов и высадке деревьев, заключил Аксенов.

В январе Аксенов выразил надежду, что устранить последствия крушения танкеров в Керченском проливе получится до начала туристического сезона. Глава Крыма подчеркнул, что если до лета не будут приняты глобальные решения, то значительная часть мазута из потерпевших крушение танкеров может также вытечь в течение курортного сезона — как в Крым, так и в Краснодарский край.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Случившийся при этом разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, его последствия устраняют до сих пор, в том числе волонтеры.

Ранее в Крыму обвинили крупнейшего налогоплательщика полуострова в финансировании ВСУ.

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