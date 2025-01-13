В Крыму выразили надежду на устранение последствий ЧС до курортного сезона

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что устранить последствия крушения танкеров в Керченском проливе получится до начала туристического сезона. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если до лета решения глобальные по подъему не будут приняты, то, конечно, там значительная часть (мазута — прим. ред.) из этих танкеров может также вытечь в течение курортного сезона — и к нам, и в Краснодарский край», — заявил он.

По словам Аксенова, удалить загрязнения проще в холодную погоду. Он подчеркнул, что в регионе достаточно сил и средств для быстрой ликвидации ЧС. Глава Крыма отметил, что для ликвидации последствий принимаются все возможные меры.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении. Случившийся при этом разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, его последствия устраняют до сих пор, в том числе волонтеры.

В Краснодарском крае после происшествия уже спасли почти 5 тыс. птиц. В районе разлива введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий разлива мазута.