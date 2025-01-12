Глава МЧС предупредил об опасностях при ликвидации утечки мазута

При ликвидации утечки мазута из поврежденного танкера «Волгонефть-239» у порта Тамань могут возникнуть опасные ситуации, предупредил глава МЧС Александр Куренков на оперативном совещании в Анапе.

Чиновник призвал соблюдать технику безопасности при выполнении работ по ликвидации выбросов нефтепродуктов. По его словам, риск могут представлять сход горных пород, горючесть и токсичность мазута.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра из-за плохих погодных условий. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, его последствия устраняют до сих пор. В районе разлива введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее в Балтийском море потерял управление танкер с тоннами нефти.